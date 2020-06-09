Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Финская авиакомпания Finnair решила отменить июльские рейсы в Петербург и Москву. Об этом стало известно из системы бронирования перевозчика. Ранее предполагалось, что перевозчик попытается возобновить полеты в несколько десятков европейских городов уже с июля.

Среди них были Берлин, Брюссель, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Лондон, Париж, Стокгольм, Мюнхен, а также Москва и Петербург.

Однако теперь, как свидетельствует система бронирования, билеты на рейсы авиакомпании в Россию доступны только с августа.

«Отмена рейсов в июле связана с ранее введёнными ограничениями на перевозки. На текущий момент мы не комментируем дату возобновления рейсов в Россию», — цитирует авиакомпанию АБН.

Finnair отменила все рейсы в Россию с 16 марта. К концу лета компания планирует восстановить полеты в Нью-Йорк, Токио и на Пхукет.