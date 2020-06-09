Тегеран, , 14:20 — REGNUM За истекшие сутки на территории Ирана от COVID-19 скончались 74 пациента. Такие данные минздрава страны 9 июня были сообщены в эфире телеканала IRINN.

Также, по данным ведомства, в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 8425.

Кроме этого, сообщается, что за прошедшие сутки в стране было выявлено 2095 новых зараженных коронавирусом и их общее число стало теперь 175 927.

При этом уточняется, что общее количество вылечившихся от COVID-19 в стране в настоящее время составляет 138 457.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Греции, которая постепенно возвращается к обычной жизни после снятия карантинных мер, зафиксирован рост числа случаев заражения коронавирусом, в этой связи власти намерены усилить контроль за соблюдением профилактических мер.