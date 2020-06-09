Цхинвал, , 14:12 — REGNUM Военнослужащие 4-й российской военной базы 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) начали проведение боевых стрельб в Южной Осетии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба ЮВО.

По данным военного ведомства, пред началом стрельб мотострелковые и танковые подразделения проследовали маршем к полигону Дзарцеми. На нем военнослужащим предстоит отработать упреждения по стрельбе из разных видов вооружения.

Также сообщается, что во время учений запланировано проведение совместных тактических маневров с боевыми группами вооруженных сил Южной Осетии. Контролировать обучение будет специальная комиссия штаба 58-й армии ЮВО.

Всего, по данным пресс-службы ЮВО, в учениях задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники.