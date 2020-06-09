Курск, , 14:05 — REGNUM В Курской области 9 июня подтверждён ещё один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

От тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, скончалась 50-летняя женщина.

Всего в регионе зарегистрировано 18 летальных случаев.

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