Москва, , 14:03 — REGNUM После двух месяцев транспортных ограничений в июне снимаются запреты на перемещение по России, а также разрешен выезд за границу для лечения, общения с родственниками и с деловыми целями. Между тем о восстановлении массового туризма пока говорить не приходится, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Джанджугазова, комментируя решение пправительства РФ.

«Массовый туризм быстро не восстановится, так как российские и зарубежные курорты пока очень постепенно и осторожно снимают запреты на обслуживание туристов.

Несмотря на остающуюся угрозу, во многих странах карантин еще в разгаре, бизнес необходимо восстанавливать. Совершенно очевидно, что потери транспортных компаний и всей индустрии отдыха и развлечений огромны — и не только в денежном выражении.

Очень сильно пострадали люди — сотрудники этих сфер, которые накануне сезона остались без работы. Как известно туристский бизнес — сезонный, а предприятия туризм и гостеприимство — это трудоемкий бизнес.

Вместе с тем на полноценное функционирование этой сферы в 2020 году рассчитывать не приходится. Если говорить о российских гражданах, то на заграничные курорты они вряд ли попадут в разгар сезона и, скорее всего, придется осваивать внутренние направления отдыха.

Однако следует учитывать, что, кроме традиционных курортных и туристских регионов, в нашей стране пока еще слабо развита туристская инфраструктура: не хватает качественных дорог, недостаточен придорожный сервис, что особенно важно для развития самодеятельного автотуризма», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, заявил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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