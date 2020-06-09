Караганда, Казахстан, , 13:59 — REGNUM Личный состав МВД Карагандинской области ориентирован на задержание мужчины, который ранил из огнестрельного оружия двух человек. Об этом сообщили 9 июня в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области Казахстана.

В полиции уточнили, что неизвестный мужчина во время ссоры открыл огонь из огнестрельного оружия по участникам инцидента. Оба пострадавших госпитализированы.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3, ст. 293 УК Казахстана («Хулиганство с применением оружия»). Казахстанские СМИ сообщают, что конфликт произошел на территории жилого комплекса «Грин сити парк».