Москва, , 13:54 — REGNUM Басманный суд Москвы заочно арестовал директора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма, подозреваемого в мошенничестве на 27,8 миллиона рублей при лечении фристайлистки Марии Комиссаровой, сообщили 9 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блюма Е.Э. на два месяца», — сказал собеседник агентства.

Мера пресечения вступит в силу с момента задержания подозреваемого, либо с момента его экстрадиции на территорию РФ. Это связано с объявлением Блюма в международный розыск, добавили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, Блюму предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным следствия, подозреваемый, являясь генеральным директором ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», связался с экс-спортсменкой — фристайлисткой Марией Комиссаровой, получившей травму позвоночника во время тренировки на Олимпийских играх в Сочи. Ей было предложено заключить договор осуществления методологического сопровождения, технического исполнения и тренажерного обеспечения оздоровительной программы в соответствии с его авторскими разработками на сумму более 27,8 млн рублей.

Следствие считает, что врач знал, что обещанное восстановление при таких травмах, как у спортсменки, невозможно, однако воспользовался посттравматическим состоянием пациентки, убедив ее, что восстановит двигательные функции нижних конечностей за год, но через год обещанного восстановления не произошло.