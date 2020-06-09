Женева, Швейцария, 9 июня 2020, 13:53 — REGNUM Японии не следует спешить с принятием окончательного решения о сливе в океан воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». С таким призывом к японскому правительству обратились эксперты Организации Объединённых Наций (ООН) в области прав человека.
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Ссылаясь на достоверные источники информации, представители ООН указали на то, что перенос Олимпийских игр 2020 года в Токио позволит правительству Японии вернуться к обсуждению этого вопроса.
Эксперты считают крайне недостаточными проводившиеся общественные консультации для обсуждения этой темы как жителями Японии, так и соседними странами
В ООН призвали правительство Японии «предоставить достаточное пространство и возможность для консультаций» и повременить с принятие решения о сбросе воды с АЭС до тех пор, пока не пройдет кризис COVID-19 и не будут проведены надлежащие международные консультации.
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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года комитет экспертов при правительстве Японии не исключил, что реактивную воду, которую используют для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1», могут слить в океан. Изначально эксперты рассматривали пять вариантов утилизации воды, в итоге посчитали, что слив в океан или испарение воды в атмосферу будут наиболее безопасными для окружающей среды и относительно легко исполнимы.
В Токио заявили, что вода, которую предлагается слить в океан, будет в целом очищена от радиоактивных веществ.
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