Москва, , 13:49 — REGNUM Подорожание отдыха на курортах России — такое развитие событий вполне вероятно, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов, комментируя заявление АТОР.

«Туристический сезон у нас в стране и без того очень короток, что вынуждает участников рынка раскладывать все годовые издержки на меньшее количество рабочих дней, а в этом году он был ещё дополнительно сокращён.

Повлияет, видимо и то, что зарубежные курорты по-прежнему для российских граждан недоступны, но не столь значительно, как это оценивают в АТОР.

В условиях экономического спада и сокращения числа рабочих мест многие в этом году предпочтут совсем отказаться от отпуска (и без того успели отдохнуть за время самоизоляции) или выберут более бюджетные варианты — дачный отдых, поездки к родне, неорганизованный туризм.

К тому же, авиасообщение будет восстанавливаться, зарубежные курорты постепенно начинают открываться и им тоже сейчас требуется привлечь клиентов.

Так что, с учетом возможностей бронирования авиабилетов и проживания самостоятельно, как в отелях, так и на съёмных квартирах, те, кто привык отдыхать за границей постараются найти для себя бюджетные варианты за пределами России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов считает, что стоимость отдыха на курортах РФ может подорожать на 30%.

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