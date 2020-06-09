Махачкала, , 13:57 — REGNUM Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ возвели и сдали в эксплуатацию первый девятиэтажный дом на 168 квартир в новом жилом комплексе для военных в Махачкале. Ключи от новых служебных квартир получили военнослужащие подразделений Каспийской флотилии, сообщили ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Отмечается, что во всех квартирах выполнен качественный ремонт, они оборудованы мебелью и всей необходимой бытовой техникой. В шаговой доступности расположены детские сады, медицинские и социально-бытовые учреждения. В благоустроенных дворах оборудованы автомобильные парковки и детские игровые площадки.

«Новостройки спроектированы с учетом климатических условий и высокой сейсмической активности региона. Также военные строители выполнили комплекс энергосберегающих мероприятий — использовались наиболее качественные современные теплоизоляционные материалы, смонтирована «умная» система отопления», — сказано в сообщении.

Напомним, возведение микрорайона началось в феврале 2019 года. В ходе строительства его первой очереди в ближайшее время планируется сдать еще три девятиэтажных дома для военнослужащих и членов их семей.

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