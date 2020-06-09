Сеул, , 13:38 — REGNUM В Нигерии освободили шесть моряков, взятых в плен пиратами недалеко от Габона. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, среди спасенных один гражданин Южной Кореи, два гражданина Сенегала и три гражданина Индонезии.

Известно, 3 мая два рыболовных судна подверглись атаке пиратов недалеко от столицы Габона, города Либревиль. Вызволить похищенных моряков удалось спустя 37 дней с момента хищения.

В настоящее время гражданин Южной Кореи находятся в добром здравии и в безопасном месте, подготовленном представителями посольства Южной Кореи в Нигерии.