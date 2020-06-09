Республика Узбекистан, , 13:29 — REGNUM Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали членов экстремистской организации, сообщает 9 июня агентство «УзА».

Ячейка запрещенной организации была сформирована в городе Байсуне Сурхандарьинской области. Во время обысков в телефонах задержанных лиц найдена запрещенная литература.

Следователи установили, что подозреваемые выезжали в Россию в качестве трудовых мигрантов, где попали под влияние экстремистских идей. После возвращения домой мужчины организовали подпольную экстремистскую организацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января сотрудники МВД и СГБ Узбекистана пресекли незаконную деятельность религиозно-экстремистского течения.

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