Москва, , 13:28 — REGNUM Первый рейтинг наиболее упоминаемых персон в русскоязычных Telegram-каналах опубликовал Институт Русских стратегий (РУССТРАТ) в рамках проекта РУССТРАТ.Рейтинг.

В топ-50 вошли известные политические деятели, медийные личности и блогеры. Первое место по упоминаниям в Telegram-каналах с колоссальным отрывом занимает президент России Владимир Путин — 12 564 публикации за исследуемый период, на втором — мэр Москвы Сергей Собянин (3605 публикаций), замыкает первую тройку блогер Алексей Навальный (1559).В пятёрку также вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин (1261) и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова (1231).

Последняя пятёрка представленного топ-50 по версии аналитиков РУССТРАТ, представлена следующими персонами: Эльвира Набиуллина, Герман Греф, Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Алексей Венедиктов и Дмитрий Кобылкин соответственно.

Авторы отмечают, что рейтинг составлен по собственной методике на основе данных Telegram Analytics.

Первое исследование по наиболее упоминаемым личностям в Telegram-каналах охватывает период 1−7 июня 2020 года, в дальнейшем этот рейтинг будет выходит каждые десять дней.

«Институт Русских стратегий полагает, что место в рейтинге должно основываться на реальных показателях. На позицию в рейтинге не должен оказывать влияние факт использования различных платных систем мониторинга и анализа данных. Тем более, что статистика Телеграм дает доступ ко всем исследуемым показателям», — добавили составители рейтинга.

Напомним, ранее Институт Русских стратегий (РУССТРАТ) опубликовал рейтинг 20 СМИ, наиболее упоминаемых в Telegram-каналах.

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