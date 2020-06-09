Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM Осужденный за организацию убийства депутата Государственной думы Галины Старовойтовой, экс-депутат Михаил Глущенко просит суд не рассматривать его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом 9 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Глущенко, который в прошлом являлся депутатом Госдумы от ЛДПР, попросил об УДО 20 мая 2020 года. Теперь же он отозвал прошение — соответствующее заявление зарегистрировал Дзержинский районный суд.

«Суд рассмотрит указанное ходатайство завтра в судебном заседании», — сообщили в суде. Глущенко будет участвовать в заседании в формате видеоконференции. Слушателей в зал не пустят из-за коронавирусных ограничений.

Напомним, в 2015 году Октябрьский райсуд Петербурга признал бизнесмена и бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко виновным в организации убийства депутата от партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой. Политика застрелили в ночь 21 ноября 1998 года в подъезде ее дома в центре Петербурга.

По версии следствия, убийство Старовойтовой совершили члены «тамбовской» преступной группировки Олег Федосов и Виталий Акиншин, нанятые Юрием Колчиным. Акиншин был приговорен 23,5 годам заключения в колонии строго режима, Федосов не найден.

Уже в колонии Колчин назвал заказчиком убийства Старовойтовой экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко. Сам же Глущенко позднее дал показания в «заказе» Старовойтовой на Владимира Барсукова (Кумарина), который отбывает срок за покушение на убийство и другие преступления.

В суде Глущенко признался в совершении преступления, сказав, что личных мотивов для убийства Старовойтовой у него не было, а на преступление он пошел якобы из-за опасений за свою жизнь и жизнь близких.

Глущенко было назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 300 тысяч рублей. Уже тогда адвокат Глущенко просил прекратить уголовное преследование в отношении своего клиента в связи с истечением срока давности.

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