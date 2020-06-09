Архангельск, , 13:26 — REGNUM Крупный участок нетронутых лесов в Лешуконском районе Архангельской области может получить статус Национального лесного наследия.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе WWF России, группа ученых и экспертов фонда проведет полевые исследования ландшафтов и биоразнообразия участка. Материалы экспедиции станут основой для обоснования природной ценности территории.

«Этот участок расположен между рек Мезенская Пижма и Четлас и представляет собой крупный массив диких северотаежных лесов. Такие островки первозданной природы, не затронутые рубками и другой хозяйственной деятельностью, сегодня сохранились лишь в наиболее удаленных и труднодоступных районах. По своим характеристикам леса Лешуконского района относятся к притундровым и играют важную роль в регулировании климата, поддержании водного режима и сохранения биологического разнообразия и редких видов», — отметил участник экспедиции, руководитель Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России Николай Ларионов.

В составе экспедиции ученые зоологи, орнитологи, ботаники, ландшафтоведы, почвоведы. Экспертам предстоит провести комплексное обследование территории, включающее описание флоры и фауны, почв и ландшафтов, выявление мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Один из таких редких обитателей тайги, которого ученые надеются встретить на маршрутах экспедиции, — дикий северный олень, недавно включенный в Красную книгу России.

На работу по выделению в Архангельской области ценного участка леса площадью более 100 000 га с присвоением ему статуса национального лесного наследия было собрано 1,5 миллиона рублей.