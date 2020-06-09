Брюссель, , 13:26 — REGNUM Количество выявленных в Бельгии случаев заражения коронавирусной инфекцией за истекшие сутки составило 89 случаев. Об этом 9 июня рассказали в кризисном штабе минздрава страны.

Также уточняется, что в результате этого общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране стало составлять 59 437.

Помимо этого, сообщается, что за этот же период в Бельгии от COVID-19 скончались 13 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 9 619. При этом отмечается, что общее число вылечившихся от нового заболевания в стране превысило 16 тысяч пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Афганистана было выявлено 542 случая заражения коронавирусом.