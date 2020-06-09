Усть-Луга, Ленинградская область, , 13:27 — REGNUM В Ленинградской области по подозрению в покушении на взятку в особо крупном размере задержаны должностные лица филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад». Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Уголовное дело по факту покушения на получение взятки в особо крупном размере в отношении директора по развитию и начальника отдела по договорам сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад» возбуждено и расследуется оделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленобласти.

По версии следствия, директор по развитию сети «МЭС Северо-Запад» ПАО «ФСК ЕЭС» (контрольный пакет акций которого принадлежит РФ — прим. ред.) за согласование сделки опосредованного присоединения ООО «НОВАТЕК — Усть-Луга» к электрической подстанции «Слободка», принадлежащей АО «Усть-Луга Ойл», вступил в преступный сговор, направленный на получение взятки, с начальником отдела по договорам «МЭС Северо-Запад».

По данным следствия, через посредника злоумышленники потребовали от исполнительного директора АО «Усть-Луга Ойл» передать им взятку в сумме 100 млн рублей. Помимо слов вымогательства, они угрожали ему не согласовать со стороны «МЭС Северо-Запад» другие сделки и в дальнейшем негативно влиять на деятельность АО «Усть-Луга Ойл». Таким образом, как считают следователи, подозреваемые вынуждали свою жертву согласиться на условия передачи взятки.

В рамках расследования данного уголовного дела следователи регионального управления СКР совместно с сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыски в домах взяткополучателей и предполагаемых посредников, а также в административных помещениях «МЭС Северо-Запад» и ООО «НОВАТЕК — Усть-Луга». В результате, были обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия.

«Следователь СКР задержал обоих подозреваемых в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — отметили в региональном управлении СКР.