Чита, , 13:21 — REGNUM Забайкальский край стал активным участником всероссийского проекта «Местопамяти.история.рф», который приурочен к 75-летию Великой Победы и направлен на сохранение объектов воинской славы — памятников, монументов, братских захоронений. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, всего на территории региона расположено 496 памятных мест Великой Отечественной войны и более 370 мемориальных объектов уже нанесены на интерактивную карту «Место памяти».

По словам заместителя руководителя — начальника отдела государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия Владимира Нестеренко, к 22 июня, Дню памяти и скорби, планируется нанести на интерактивную карту страны все памятные места времен Великой Отечественной войны, расположенные в Забайкалье.

«Также ресурс позволит активистам обмениваться информацией и координировать проведение мероприятий — будь то субботник, благоустройство территории, возложение цветов или поздравление ветеранов. Таким образом, портал «Место памяти» станет информационным пространством по объектам военно-исторического наследия», — уточнил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для Забайкалья. На фронт ушли 175 тысяч его своих сынов и дочерей, 99 воинов, чья жизнь так или иначе была связана с Забайкальем, были удостоены звания Героя Советского Союза.

Проект «Местопамяти.история.рф» реализуется по инициативе российского военно-исторического общества, при поддержке всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» и «Поискового движения России».

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