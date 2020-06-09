Москва, , 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. Об этом сообщили 9 июня журналистам в пресс-службе Пенсионного фонда.

Выплата происходит в размере 12 130 рублей в месяц на каждого опекаемого человека. Средства предназначены гражданам, которые с апреля по июнь 2020 года взяли под опеку детей, инвалидов или стариков из социальных учреждений.

Право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, а также граждане, взявшие на временное проживание подопечных. Уже одобрены выплаты 280 опекунам, всего их могут получть около 4 тыс. граждан.

В ПФР напомнили, что для получения средств нужно до 1 октября подать соответствующую заявку.