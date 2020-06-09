Севастополь, 9 июня 2020, 13:22 — REGNUM Городской суд Севастополя признал местного жителя виновным в шпионаже и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Об этом 9 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.
Приговором суда он признан виновным в совершении шпионажа, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года в Ленинском районе Крыма обнаружили ящик с двумя сотнями патронов и гранатами.
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