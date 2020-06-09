Москва, , 13:16 — REGNUM

Внесение в Конституцию поправки об ответственном отношении к животным станет мощным импульсом к тому, чтобы произошел переход от имитации защиты животных к их настоящей защите, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 9 июня, глава Всероссийского общества охраны животных Илья Блувшейн.

Предложенная поправка в 114 статью Конституции гласит, что правительство России «осуществляет меры, направленные на сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным».

« На протяжении десятков лет представители гражданского общества, учёные, просто небезразличные люди добивались того, чтобы гуманное отношение к животным, ответственное обращение с ними стало безусловной нормой. Жестокость по отношению к животным — это ведь и жестокость по отношению к тем людям, которым небезразлична их судьба.

Теперь в Конституцию предлагается внести норму, в соответствие с которой правительство обязуется осуществлять меры, направленные на формирование в обществе ответственного отношения к животным. И это очень важный шаг. Нравственная потребность гражданского общества тем самым юридически закрепляется в основном законе страны.

Есть и другая важная составляющая. Конституция имеет высшую юридическую силу, и все законы и подзаконные акты должны руководствоваться этой высшей нормой. Недавно принятый по проблематике защиты животных закон — очень половинчатый, в нем много декларативного, неопределенного. Внесение же поправки в Конституцию потребует реальных изменений.