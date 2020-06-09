Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM. Процесс возобновится 15 июня.

Несмотря на то, что до начала заседания адвокат Соколова Александр Почуев заверял, что не намерен затягивать судебное заседание, первое слушание по делу продлилось недолго.

В самом начале процесса суду был представлен второй адвокат, который должен будет принять участие в суде. Однако выяснилось, что он из-за пандемии не смог ознакомиться с вещественными доказательствами: компакт-дисками с видеозаписями городского мониторингового центра и магазина «Леруа Мерлен» (где Соколов покупал пилу, — прим. ред.), аудиозаписью с переговорами, а также скопировать данные с мобильных телефонов и ноутбука, принадлежавших Анастасии Ещенко, поэтому необходимо перенести заседание.

Ходатайство о переносе слушания поддержала прокурор, которая отметила, что ввиду данных обстоятельств полноценную защиту обвиняемому его защите осуществить не удастся.

Рассмотрев просьбу, судья вынесла решение — перенести заседание на 15 июня на 12.00 мск, а ходатайство защиты удовлетворить.

Видео из зала суда предоставлено Объединенной пресс-службой судов Санкт-Петербурга

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