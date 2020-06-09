Пенза, , 14:00 — REGNUM В Пензенской области 9 июня зарегистрированы 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, носителями SARS-CoV-2 числятся 3191 человек. По информации, опубликованной руководителем пресс-службы губернатора региона в своем Telegram-канале Дины Черёмушкиной, среди новых инфицированных — шестеро детей в возрасте: два месяца, четыре месяца, один год, два года, три года и 15 лет.

Возраст остальных пациентов от 24 до 94 лет. Больше всего случаев заражения подтвердились в Пензе — 50 человек. На сегодняшний день в лабораториях области проведено более 104 тыс. исследований, обследовали свыше 98 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области зарегистрированы еще два смертельных случая пациентов после заражения новой коронавирусной инфекцией.

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