Ташкент, , 13:12 — REGNUM Гуманитарный груз общей стоимостью $79 тыс. для борьбы с коронавирусом в Узбекистан направили компании Южной Кореи, сообщает 9 июня агентство «Дунё».

В Ташкент доставлено 36 медицинских кроватей, 2,2 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, оборудование для регулирования давления в больничной палате. Груз доставлен чартерным рейсом авиакомпании «Узбекистанские авиалинии».

Отметим, с апреля по июнь 2020 года из Южной Кореи в Узбекистан доставлено 33,7 тонны гуманитарного груза общей стоимостью $1,31 млн. Корейские компании направляют медицинское оборудование, средства защиты и медицинские принадлежности.

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