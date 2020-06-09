Симферополь, , 13:09 — REGNUM За последние сутки в Крыму выписали из больниц семь пациентов, госпитализированных ранее с заражением коронавирусом. Об этом 9 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Общее число выздоровевших в республике — 324 человека, за сутки выписали — семь граждан», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у 11 граждан. С начала пандемии в Крыму подтверждено 457 положительных тестов на новую инфекцию, 14 человек скончались.

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