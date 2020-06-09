Чита, , 13:02 — REGNUM В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Забайкальском крае решено не начинать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля, как планировалось. Об этом сообщила сегодня, 9 июня, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя регионального правительства по социальным вопросам Аягму Ванчикову.

«Пока несоблюдение забайкальцами элементарных санитарных правил — ношение масок, перчаток в общественных местах, на транспорте — не позволяет снизить уровень заражения новой коронавирусной инфекцией в крае и перейти к поэтапному снятию ограничений. Безответственное отношение взрослых в период пандемии коронавируса приводит к тому, что дети не могут весело провести время в оздоровительных лагерях в компании своих друзей, одноклассников», — отметила вице-премьер.

По ее словам, на сегодняшний день в Забайкалье болеют COVID-19 не только взрослые, но и дети — порядка 300 человек, в большей степени дети от 7 до 14 лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе скончались ещё два пациента, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжёлые сопутствующие заболевания. Общее число летальных случаев у пациентов с коронавирусной инфекцией в Забайкалье достигло 31.

В качестве альтернативы с 1 июня в крае запущен новый региональный проект — «Забайкальские онлайн каникулы».

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