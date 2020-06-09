Цхинвал, , 13:04 — REGNUM Группу российских строителей, которая должна была прибыть в Южную Осетию, остановили на таможне в России. Об этом 9 июня сообщает агентство «Рес».

В республике их ждут и приготовились встречать, но произошла заминка на границе. Специалистов не пустили из-за мер, введенных в рамках профилактики эпидемии коронавируса.

«У нас всё приготовили для их приема, но на российской таможне их не пропустили», — рассказала журналистам пресс-секретарь министерства строительства Южной Осетии Алена Тедеева.

Она сообщила, что строители смогут проехать на основании распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина. Со слов Тедеевой, документ уже подписан, осталось дождаться, когда он вступит в действие. Пресс-секретарь добавила, что для российских строителей подготовлено отдельное жилье. После приезда их поместят в карантин на две недели.

Стоит отметить, что специалисты должны помочь реализации в Южной Осетии инвестиционной программы социально-экономического развития страны.