Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пришли с обысками в здание элитного автосалона «Авангард», а также еще по 30 адресам, имеющим отношение к известному в прошлом хоккеисту Максиму Сушинскому (завершил карьеру в 2013 году, — прим. ред.) и его бизнесу. Спортсмена и его партнеров подозревают в незаконной банковской деятельности — обналичивании средств. Об этом 9 июня сообщает сетевое издание «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, 9 июня оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят около 30 обысков в квартирах и офисах фигурантов уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением петербургского Главка МВД России по статье 172 УК — «Незаконная банковская деятельность» — обналичивание денег.

По версии следствия, Сушинский и его партнеры продавали наличность, вырученную от продажи дорогих иномарок. Сотрудники и предприниматели причастных к этому фирм в настоящий момент допрашиваются.