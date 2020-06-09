Нур-Султан, , 12:58 — REGNUM Всплеск случаев суицида среди подростков наблюдался в период чрезвычайного положения в Казахстане. Об этом 9 июня заявил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев на отчетной встрече.

По его словам, с начала года с собой покончили 58 несовершеннолетних и 137 совершили покушение на самоубийство. Министр отметил, что более половины всех случаев приходится на период действия режима ЧП.

Отметим, 16 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Действие режима отменили 11 мая.