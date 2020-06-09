Ставрополь, , 13:20 — REGNUM Участие в параде Победы, который пройдет 24 июня в Ставрополе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, примут около 1,7 тыс. человек. По центральной площади города впервые пройдет парадный расчет из военнослужащих-женщин, сообщили ИА REGNUM 9 июни в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Напомним, 24 июня на юге России военные парады пройдут в десяти городах, в том числе в Ставрополе. В них примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 образцов вооружения и военной техники, как современной, так и времен Великой Отечественной войны. Также запланирован демонстрационный пролет около 120 воздушных судов.

«В параде [в Ставрополе] примут участие около 1,7 тыс. человек, включая батальонные и ротные коробки военнослужащих штаба и подразделений 49-й общевойсковой армии ЮВО, а также воздушно-десантных войск и других силовых структур региона. По центральной площади Ставрополя впервые в параде Победы пройдет парадный расчет из 50 военнослужащих-женщин», — сказано в сообщении.

В механизированную колонну включено около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», комплекс связи «Редут», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Генеральная репетиция парада в Ставрополе состоится 20 июня. До этого на военном аэродроме «Холодногорский» в разном составе будет проведено порядка 10 тренировок.

Читайте ранее в этом сюжете: В параде Победы в Ставрополе примут участие «Искандеры»,«Тигры» и «Ураганы»