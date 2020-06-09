Екатеринбург, 9 июня 2020, 13:33 — REGNUM Свердловская область перешла на «уверенное плато» по количеству заражений коронавирусом. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.
По словам чиновника, ситуация стабилизировалась. Однако это не отменяет соблюдения профилактических мер, подчеркнул вице-губернатор: ношения масок, соблюдения «социальной дистанции», санобработки помещений.
«Я хотел бы констатировать переход на уверенное плато», — сказал Креков.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 7910 случаев заражения коронавирусом.