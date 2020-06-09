Калининград, , 12:47 — REGNUM В Калининградской области за минувшие сутки подтверждено 45 случаев зараженияSARS-CoV-2. За всё время эпидемии зарегистрировано 1858 человек.

Количество летальных увеличилось до 31 (два новых случая — мужчина 62 года и женщина 65 лет, у обоих болезнь протекала на фоне тяжелых соматических заболеваний сердечно — сосудистой и дыхательной систем).

Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 17 выявлены без клинических проявлений. 28 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 16 из них диагностирована пневмония, в том числе один случай тяжелой формы.

Среди заболевших два ребёнка, посещавших детские сады. Дети заразились в семье, заболевание у них протекает в форме ОРВИ. Детские группы закрыты на две недели, установлено медицинское наблюдение за детьми и сотрудниками, они будут обследованы в установленном порядке, отметили в региональном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.