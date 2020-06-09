Ханты-Мансийск, , 12:47 — REGNUM В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Большинство заражений пришлось на очаги в Сургутском районе и Нижневартовске.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 3 624 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 1 204 пациентов. 21 скончался.

Читайте развитие сюжета: В Югре продлили режим ответственного поведения ещё на две недели