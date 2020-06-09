Ташкент, , 12:45 — REGNUM Филиал Санкт-Петербургского государственного университета планируют открыть в Ташкенте. Это следует из проекта постановления президента, опубликованного на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов.

Филиал планируется открыть на безе Ташкентского государственного института востоковедения. Образовательный процесс в университете будет организован на русском языке в соответствии с законодательством России на основе учебных планов Санкт-Петербургского университета.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать в республике Университет геологических наук. Учебный процесс планируется запустить уже в 2020—2021 учебном году.

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