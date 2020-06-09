Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM Четвёртые сутки коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области держится на отметке 1 и ниже, передаёт ИА REGNUM.

Так, если 5 июня этот показатель составлял 1,24, то уже начиная с 6 июня коэффициент распространения SARS-CoV-2 на Дону начал снижаться. По состоянию на утро 9 июня, этот показатель равен 0,97.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, если коэффициент распространения коронавируса удастся удержать на уровне 1 и ниже в течение семи дней, то Роспотребнадзор даст разрешение на смягчение ограничительных мер в регионе.

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