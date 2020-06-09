Казань, , 13:00 — REGNUM Казанская школа-интернат №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья обзавелась новым футбольным полем. Это стало возможным благодаря подарку одной из строительной компании, сообщает пресс-служба мэрии города.

В учреждении обучают 190 детей с заболеваниями различной степени тяжести из 12 районов Татарии. В школе-интернате №4 есть своя футбольная команда, которая принимает участие в различных соревнованиях.

Основание нового поля сделали из песчаной и щебневой подушек. Искусственный газон высотой 4 см просыпали кварцевым песком и резиновой крошкой для лучшей амортизации и длительной эксплуатации. Зайти на поле можно с двух сторон, один вход предусмотрен для доступа малоподвижных детей. Стоимость футбольного поля составила 4 млн рублей.

Помимо самой спортплощадки, рабочие привели в порядок и прилегающую к полю территорию — выровняли уклоны, убрали аварийные деревья, установили ограждения и светодиодные светильники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ГКУ «Главинвестстрой РТ» объявило аукцион, в ходе которого определят подрядчика сразу для двух спортивных объектов — тренировочных футбольных манежей в Набережных Челнах и Нижнекамске.

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