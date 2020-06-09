Ростов-на-Дону, , 12:35 — REGNUM В Ростовской области специалисты лабораторий за весь период пандемии провели более 166,6 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 9 июня.

В настоящее время охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения достиг показателя в 107,97. Всего на Дону проведено более 166,6 тыс. исследований, в том числе за последние сутки — 3 тыс. 44 теста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для более широкого охвата населения тестированием в Ростовской области была увеличена сеть лабораторий, выполняющих исследования. В настоящее время число таких учреждений достигло 13.

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