Рязань, , 12:37 — REGNUM Единовременную выплату получат сотрудники комплексных центров соцобслуживания Рязанской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Выплаты получат более 1,5 тысячи социальных работников.

Решение о выплате принял губернатор Николай Любимов. Об этом он сказал в ходе видеоселекторного совещания с руководителями комплексных центров социального обслуживания населения Рязанской области 8 июня. Глава региона поздравил соцработников с профессиональным праздником и отметил, что в период пандемии продолжают работать более 1,5 тысячи сотрудников комплексных центров.

«Социальные работники, специалисты учреждений соцобслуживания продолжают предоставлять услуги на дому особо нуждающимся гражданам пожилого возраста и людям с инвалидностью, а таких жителей у нас свыше 30 тысяч человек. Мною принято решение о поощрении таких сотрудников комплексных центров соцобслуживания. За большой личный вклад в работу по борьбе с коронавирусом они получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей», — сказал губернатор.

Из областного бюджета Рязанской области на поощрение социальных работников в период пандемии коронавируса направят 32 млн рублей. Сотрудники стационарных учреждений соцобслуживания, работающие круглосуточно по сменам в режиме изоляции, уже получили по 12 тысяч рублей региональных выплат. Особо отличившихся работников стационаров дополнительно премируют 10 тысячами рублей.