Ростов-на-Дону, , 12:30 — REGNUM В Ростовской области на разработку портала военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» выделено около 1,2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 9 июня.

Посетители сайта смогут принять участие в виртуальной экскурсии, которую проведёт аудио-гид. Также будет создано меню с информацией об основных экспозициях музея.

ИА REGNUM ранее сообщало, что военно-исторический комплекс «Самбекские высоты» в Неклиновском районе планируется открыть в день полного освобождения Ростовской области от «коричневой чумы» — 30 августа. Донской губернатор ранее выразил надежду, что в открытии музея примут участие фронтовики.

Напомним, что экспозицию музея пополнят фронтовые письма, танк, экипаж которого погиб в июле 1942 года, и другие предметы, найденные поисковиками в ходе полевых выходов.

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