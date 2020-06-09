Москва, , 12:27 — REGNUM Председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM трагедию с гибелью одного из грудных двойняшек в Камчатском крае, родители которых, сославшись на то, что детей госпитализировали с коронавирусом, на четыре дня ушли в запой:

«Причиной девиантного поведения таких людей чаще всего не является злоупотребление алкоголем и не всегда с ним связано. Скорее, наоборот, употребление алкоголя становится следствием. А истинные причины, как правило, уходят в детство самой матери, которой пришлось пережить на себе подобное обращение. Впитав такую модель поведения, когда родители не любили, не уделяли внимание, издевались, она переносит это отношение уже на собственных детей. Отказаться от родительства самостоятельно такие родители не в состоянии.

Во-первых, зачастую они считают такое отношение к детям вполне допустимым. Во-вторых, отказ от ребенка свидетельствует, что она плохая мать. Это повлечет общественное осуждение, которого она боится, поскольку опять же себя считает хорошей матерью. Поэтому ужесточать ответственность для родителей, страдающих алкоголизмом, я считаю излишним. Но оставлять без внимания таких граждан тоже нельзя ни в коем случае.

Наоборот, к ним должно быть повышенное внимание со стороны органов опеки и попечительства, а также со стороны правоохранительных органов. Они должны проводить постоянную профилактическую работу, обязывая проходить специальные психологические курсы и тренинги».

Как уже сообщало ИА REGNUM, детей обнаружили в доме 4 июня. По данным «Известий», в результате действий родителей четырехмесячный мальчик умер в больнице, его сестра-двойняшка попала в больницу в тяжелом состоянии с пневмонией.

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Также известно, что в день гибели одного из двойняшек Камчатский краевой суд вынес приговор по резонансному делу о гибели двух детей в Вилючинске: по версии следствия, в сентябре 2019 года молодая мать утопила двух детей в бухте Крашенинникова. Очевидцы попытались спасти малышей, но женщина привязала их к себе и отталкивала спасателей. В результате случившегося оба ребенка — 5 лет и 1,5 месяца погибли.

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