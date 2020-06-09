Сингапур, , 12:25 — REGNUM За последние сутки на территории Сингапура было выявлено новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщает сингапурский минздрав.

Также указывается, что в результате этого суммарное количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране стало 38 514.

Кроме этого, уточняется, что большинство из новых заразившихся — это иностранные рабочие, которые проживают в условиях общежития.

При этом уточняется, что за этот же период в Сингапуре никто не умер от COVID-19 и потому общее число летальных исходов по-прежнему составляет 25 при том, что свыше 25 тысяч пациентов вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве за минувшие сутки увеличилось на семь и теперь составляет 1727.