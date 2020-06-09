Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM Южный окружной военный суд огласил приговор двум боевикам, причастным к убийству десятков военнослужащих на территории Чечни. На двоих они получили 37 лет колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе суда.

Установлено, что в 1999 году Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев добровольно вступили в одну из банд, руководимой Шамилем Басаевым и иными приверженцами радикальной исламской идеологии. Им предписывалось участие в нападениях и вооруженных мятежей, совершение терактов и других преступлений.

Дудиев и Донашев с другими участниками данной банды прошли подготовку в одном из учебных центров. Они получили навыки обращения с различными видами оружия, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Военнослужащие Воздушно-десантных войск обнаружили членов банды 29 февраля 2000 года в ходе контртеррористической операции в районе села Улус-Керт в Шатойском районе Чечни. Не менее 200 вооруженных боевиков вступили в перестрелку с десантниками, которая продолжалась около 16 часов. В результате нападения Дудиева, Донашева и других членов банды скончались 84 из 90 военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Окружной военный суд признал обвиняемых виновными в участии в вооруженном мятеже, бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Дудиеву и Донашеву назначено наказание в виде 18 и 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима соответственно. Отмечается, что свою вину они не признали.

Читайте также: Боевик из банды Басаева пойдет под суд за нападение на военных в Дагестане