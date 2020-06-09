Саратов, , 12:50 — REGNUM В Саратове вынесли приговор директору подрядной организации, который признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СКР Саратовской области.

В ходе следствия удалось установить, что 30 июня 2018 года во время проведения подрядной организацией работ по сносу здания склада, располагавшегося на улице Лунной в столице области, произошло обрушение стены здания. Припаркованные и проезжавшие мимо 10 автомобилей были повреждены. Их владельцам был причинен крупный ущерб на общую сумму более 795 тыс. рублей.

Грубые нарушения техники безопасности во время демонтажа здания, а также отсутствие проекта работ по сносу и необходимой охраной труда привели к обрушению стены здания. Ущерб, причиненный автовладельцам, возмещен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Орле 27 мая обрушилась кровля в спортзале во время проведения капитального ремонта.

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