Чебоксары, , 12:18 — REGNUM Из-за границы в Чувашию вернулись ещё четыре человека, в том числе двое детей. Остаются за рубежом ещё 282 жителя республики, сообщили ИА REGNUM в министерстве информационной политики Чувашии.

6 июня из Франции в Россию вернулась жительница Чувашии с ребёнком. Их доставили в подмосковный обсерватор, затем переведут в санаторий «Алые паруса» Моргаушского района республике. 7 июня из Аргентины вернулись ещё два человека: женщина с ребёнком.

Всего с начала пандемии и закрытия границ в Россию вернулись 104 жителя Чувашии. По данным на 8 июня, 282 жителя республики остаются за пределами страны, в том числе 37 несовершеннолетних. Из них 45 человек находятся в США, 34 гражданина — в Таиланде, 14 человек — в Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально подтверждено 3646 случаев коронавируса, из них 85 — за последние сутки. Выздоровели 1769 пациентов с COVID-19, скончались 18 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии выявлены ещё 85 носителей коронавируса