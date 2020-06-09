Москва, , 12:19 — REGNUM За вовлечение детей в занятие сниффингом в Москве планируют ввести штраф. Соответствующие поправки в законодательство были поддержаны 9 июня на заседании комиссии по безопасности, спорту и молодёжной политике Московской городской думы.

Предлагается внести изменения в столичный КоАП, согласно которым вовлечение несовершеннолетних в занятие данным видом токсикомании будет считаться административным правонарушением. Для физических лиц штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 5 до 10 тысяч рублей. В проекте поправок отдельно прописано наказание для родителей и законных представителей несовершеннолетних. Для них санкции за вовлечение в процесс токсикомании составят 5 тысяч рублей.

Предполагается, что поправки будут рассмотрены на предстоящем 10 июня заседании Мосгордумы. Комиссия рекомендовала принять предложенные в КоАП Москвы изменения.

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