Рязань, , 12:18 — REGNUM Строительство регионального онкологического центра началось в Рязани. Работы проходят в несколько этапов, первоочередная задача — снос старого здания медучреждения, сообщили 9 июня в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Новый онкоцентр в Рязани появится на месте старого. Здание постройки 1949 года начали разбирать строители. Рабочие полностью очистят площадку, затем подготовят котлован, распределят инженерные коммуникации и к концу 2020 года возведут здесь пять этажей. По плану новый объект будет девятиэтажным, включая цокольный этаж. В онкоцентре разместят отделение противоопухолевой лекарственной терапии и дневной стационар, отделения анестезиолого-реанимационное, онкохирургическое, рентген и УЗИ, три лаборатории (патоморфологическую, цитологическую и клинико-диагностическую), эндоскопическую службу, кабинет психолога и кабинеты администрации больницы. Вместо шести прежних операционных появятся 10.

Корпус онкоцентра рассчитан на 250 коек. Поликлиника медучреждения разместится здесь же и сможет принимать свыше 180 человек в день. Сдача в эксплуатацию намечена на 2022 год.