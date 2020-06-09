Орел, , 12:13 — REGNUM 125 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за минувшие сутки, данные опубликовал 9 июня федеральный оперативный штаб.

Также за последние сутки выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного наблюдения 69 человек, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом.

Всего с 24 марта по 9 июня в Орловской области положительные тесты на коронавирус подтвердились у 3 тыс. 092 человек. Из них 1 тыс. 543 выздоровели, 32 скончались.