Самара, , 12:15 — REGNUM Двое мужчин и одна женщина с COVID-19 скончались в Самарской области. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, скончались мужчины 53-х и 80-ти лет. Они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме этого умерла 53-летняя пациентка, которая лечилась от заболеваний крови.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по области всего зафиксировали 3246 фактов заражения коронавирусом. При этом 1485 человек справились с этой инфекцией, а 32 пациента с COVID-19 скончались.