Вильнюс, , 12:07 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве за минувшие сутки увеличилось на семь и теперь составляет 1727. Об этом 9 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с новым заболеванием.

Также сообщается, что за это же время в стране никто не умер от COVID-19 и в результате этого суммарное количество летальных исходов по-прежнему равно 72.

Кроме того, указывается, что общее число вылечившихся от нового заболевания в стране на сегодняшний день составляет 1338 пациентов.

При этом за последние 24 часа в Литве было сделано 4387 тестов на коронавирус, и их общее число за время пандемии составило 340 073.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что на территории страны выявлено 33076 случаев заражения SARS-CoV-2.