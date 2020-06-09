Астрахань, , 12:06 — REGNUM В Астраханской области 9 июня подтверждён 81 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в области зарегистрирован 2501 подтверждённый случай заражения коронавирусом. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 645 человек. За весь период 1338 человек выздоровели и были выписаны, 22 человека скончались. Под амбулаторным наблюдением находятся 2960 человек

За весь период у 76 тыс. 748 человек взяли 82 тыс. 402 анализа на коронавирус. Коэффициент распространения инфекции с оставил 0,91.

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